Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor - Haberler

Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor
AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
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Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerini sürdürüyor.
Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerini sürdürüyor.
Bilmez, Çatak ilçesinde Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılandı.
Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen veda programına katılan Bilmez, protokol üyeleri, kurum amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve vatandaşlarla vedalaştı.
Bilmez, toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.
AA / Hüdayi Gümüş - Güncel