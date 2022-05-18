Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor - Haberler

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Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
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Vali Bilmez'in veda ziyaretleri devam ediyor

Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Valiler Kararnamesi ile "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Bilmez, Çatak ilçesinde Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılandı.

Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen veda programına katılan Bilmez, protokol üyeleri, kurum amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve vatandaşlarla vedalaştı.

Bilmez, toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Valiler Kararnamesi, Emin Bilmez, Çatak, Van, Güncel, Haberler

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