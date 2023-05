Vali Bilgin: " Şırnak'ta olumsuz bir olay yaşanmadı"

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Lisesinde oy kullandı. Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile birlikte okula gelen Vali Bilgin, oyunu 1004 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Bilgin, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Bilgin, "bu gün halkımızın özgür iradesinin sandığa yansıyacağı gündür. O yüzden milletimizin özgürce siyasi düşüncesini istediği şekilde sandığa yansıtması için bizde her türlü tedbiri aldık. Özellikle bu bölgede daha önceki dönemlerde terör örgütü maalesef halkın özgür iradesini sandığa yansıtmaması yönüyle çok ciddi baskılar kurmuştu. Ama çok şükür biz her vatandaşımızın kendi özgür iradesine göre, sandığa özgür iradesini yansıtmak için bu gün her türlü tedbiri aldık. Emniyet bölgemizde emniyet mensupları, jandarma bölgesinde jandarma mensupları, yedek kuvvetlerimiz ile sahada meydana gelen her olayı titizlikle takip ederek ve bu manada ilçe seçim kurullarının talimatları doğrultusunda, arkadaşlarımız her türlü tedbiri alarak, çok şükür Şırnak'ımızda seçimin güvenlik içerisinde geçmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu ana kadar her hangi olumsuz bir olay yansımadı" dedi.

Şırnak'ta bin 29 sandık kuruldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı yerlere toplam bin 29 sandık kuruldu. 557 bin 605 nüfuslu Şırnak'ta, 324 bin 056 seçmen, bin 29 sandıkta oy kullanacak. 145 bin 377 genç seçmen demokrasi yolunda tercihte bulunacak.

En çok sandık Cizre'de kuruldu

En çok sandık 159 bin 754 nüfusa sahip olan Cizre'de kurulurken, 12 bin 120 nüfusa sahip olan Güçlükonak'ta 33 sandık kuruldu. Şırnak merkezde 184, Beytüşşebap 49, Cizre 268, Güçlükonak 33, İdil 158, Silopi 252 Uludere de ise 85 sandık kuruldu.