Vali Bilgihan, görev başındaki personeli ziyaret etti

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yılbaşında görev başındaki personeli ziyaret etti.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yılın son gününde İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi Amirliği, Burdur Devlet Hastanesi, Hilmi Hafize Evin Huzurevi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Yeni yıl ziyaretleri kapsamasında, Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulunan Bilgihan, merkezde 116 personelle görev yapıldığını belirtti. Vali Baydar Bilgihan, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ilimize, ülkemize, bütün dünyaya huzur, barış ve esenlikler, getirmesini diliyorum. Yeni yılda ve bayramlarda mutlaka programlarda kolluk birimlerimize, hastanelerimize, huzurevlerimize vatandaşlarımızın, büyüklerimizin yeni yılını kutlamak için mutalaka uğruyoruz. Bu geleneklerimizden birisi de 112 Acil Çağrı Merkezi. Burada il genelindeki genel asayiş ve güvenlik olayları ile ilgili olarak genel değerlendirmeleri yapıp aynı zamanda trafik akışı, ilçelerimizdeki genel durumu değerlendiriyoruz" dedi.

ASILSIZ ÇAĞRI UYARISI

Vali Baydar Bilgihan, "2024 yılı içerisinde Acil Çağrı Hizmetleri kapsamında toplam 271 bin 289 çağrıyı kabul ettik. Bunların 109 bin 505 asıllı, 103 bin 857'si asılsız çağrı. 2025 yılında ise Acil Çağrı Merkezimize 258 bin 161 çağrı geldi. Bunların 112 bin 78'i asıllı, 96 bin 200'ü asılsız 49 bin 883 anonsta ise kapanan çağrılar oldu. Yıllar olarak değerlendirdiğimizde 2025 yılında, 2024 yılına göre asıllı çağrıların yüzde 3,5 oranında arttığı, asılsız çağrıların yüzde 1,02 oranında azaldığı ve anonsta kapanan çağrıların ise yüzde 2,03 oranında azaldığı görüyoruz. Biz ifade ediyor ve vurguluyoruz ki, 112 Acil Çağrı Merkezlerine asıllı ihbarların hayati ve acil durumda yapılan ihbarların mutlak surette artması gerekiyor. Asılsız ihbarlar ile anonsta kapanan ihbarlarında azaltılması noktasında vatandaşlarımızın hassasiyetini, duyarlılığını beklediğimizide bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 2025 yılında asılsız ihbarlara da cezai işlem uygulanabiliyor" dedi. Vali Bilgihan, "İlimiz genelinde hayvan bakım evlerinde sahipsiz hayvanların barındırılmasına yönelik 31 Temmuz'dan itibaren 112 üzerinden çağrıları kabul etmeye başladık. Bugüne kadar 72 çağrı alınarak ilgili barınaklar tarafından cevaplandırılmış" diye konuştu.