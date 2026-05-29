Haberler

Vali Aygöl, sınavlardan dolayı memleketine gidemeyen öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kurban Bayramı'nda sınavları nedeniyle memleketlerine gidemeyen Munzur Üniversitesi öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemeyen Munzur Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bayramlaşan Aygöl çifti, birlikte kahvaltı yaparak bayram sevincini paylaştı.

Bayram tatilinde sınavlarından dolayı ailelerinin yanına gidemeyen öğrencilerle buluşan Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Kahvaltı programında öğrencilerle tek tek ilgilenen Aygöl çifti, gençlerin bayramını kutladı. Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Vali Aygöl, öğrencilerin yalnız olmadığını, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, "Yanımızda çok sevdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunlar çalışkan öğrencilerimiz. Sınavlarından dolayı memlekete gidemeyen öğrencilerimiz. 1 Haziran'dan itibaren sınavları başlıyor. Biz de kurbanlarımızı kestik, kurbanlarımızı kestikten sonra paylaşımları kimle yapalım diye düşündük, aklımıza evlatlarımız geldi. Çok güzel bir kahvaltı programı oldu. Birlik, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Bütün öğrencilerimizi de şimdiden başarılar diliyorum. Eşimle birlikte onlarla çok güzel vakit geçirdik" dedi.

Programın ardından konuşma yapan öğrencilerden Sadettin Gündüz de, "Ailemizin yanında olamadığımız bayram gününde açıkçası bu şekilde Munzur'un doğasında kahvaltı yapmak çok güzel oldu. Etkinliğin içerisinde sağ olsun herkes bizlere çok nazik davrandı. Yurt ortamından koptuğumuz doğayla birlikte olduğumuz her şey bizim için çok önemli. Bir öğrenci için çok önemlidir. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bayramın ikinci gününü kendilerine ayırdıkları için Vali Şefik Aygöl ve yurt müdürlerine teşekkürlerini ileten Narin Aydın ise, "Ailemizden uzak bir bayram geçiriyoruz. Valimize düzenlediği program için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ailelerinin yanlarında olamadıklarını aktaran bir diğer öğrenci Ayşegül Şakiroğlu de, "Bize burada bir aile sıcaklığını yaşattılar. Böyle bir program düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Valimiz bizim için çok emek harcıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu

Kırmızı alarm! Rus İHA'sı, NATO üyesi ülkeyi vurdu
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı

Yine yaptı yapacağını! Herkes beğeni yağdırıyor
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletecek

Bakan Gürlek'in açıklamasından sonra çalışma başlatıldı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz
Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor