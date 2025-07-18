Vali Aygöl, Unutulan Çiğ Köfteyi Tatlı ile Telafi Etti

Vali Aygöl, Unutulan Çiğ Köfteyi Tatlı ile Telafi Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, esnaf ziyareti sırasında maruluna çiğköfte koymayı unuttuğu koruma polisine tatlı ikram ederek durumu esprili bir şekilde ‘İşi tatlıya bağladık’ dedi.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, dün esnaf ziyareti sırasında maruluna çiğköfte koymayı unuttuğu ve sosyal medyada gündem olan koruma polisine bugün tatlı ısmarlayıp, 'İşi tatlıya bağladık' dedi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dün Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Aygöl'ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.

BU KEZ TATLI İKRAM ETTİ

Vali Aygöl, Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle birlikte asfalt serdi. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir tatlıcı dükkanına giren Vali Aygöl, beraberindekilere tatlı ısmarladı. Vali Aygöl, önceki gün maruluna çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna tatlı ikram ederek, "Kardeş sen neredesin? Çiğköfte akşam, ancak bak şimdiden 2 tatlı. Afiyet olsun ağabeyciğim. İşi tatlıya bağladık. Polislere sahip çıkmam lazım" dedi. Vali Aygöl'ün tatlı ikramı, çevresindekileri gülümsetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

Başkent göle döndü! Ağaçlar devrildi, yollar sele teslim oldu
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Suriye'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

50 bin aşiret mensubu bölgeye ulaştı, çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu

1 maçta bile oynamadı, kazandıracağı paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.