Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay'ın ataması yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
