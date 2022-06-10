Vali Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke ilçesinde incelemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan ziyaret ettiği Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok'tan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pehlivan, sonrasında Silifke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti'nin toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Pehlivan, ilçenin potansiyeli için sanayi yatırımlarının önem taşıdığını belirterek, "Burada atacağımız her adım, kuracağımız fabrika, üreteceğimiz ürün, istihdam edeceğimiz insan ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlama anlamına gelmektedir. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. İlçemizi ve ilimizi hep birlikte, bütün enerjimizle daha ileriye taşıyacak adımlar atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, ilçedeki programları kapsamında Silifke Kalesi'ndeki arkeolojik çalışmalar ile Taş Köprü'deki restorasyon işlemlerini inceledi, Kazım Karabekir ve Menderes caddelerinde de esnaf ve vatandaşla sohbet etti.