Vali Aktaş, Tüpraş Rafinerisi Patlamasında Yaralıları Ziyaret Etti

VALİ AKTAŞ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen patlamanın ardından tesise gelen Vali İlhami Aktaş, oluşturulan kriz merkezinde bilgi aldı. Olayda yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken; AFAD, itfaiye ve polis ekipleri de tesis içerisinde çalışma yaptı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meydana gelen patlamada; TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde PLT-33 izomerizasyon ünitesinde yangın meydana geldiği ve rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edildiği ve 12 çalışanın hafif şekilde etkilendiği bilgilerini alan ve kriz merkezine geçen Vali İlhami Aktaş, yetkililerle değerlendirmelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Tesislerdeki çalışmalarını tamamlayan Vali Aktaş, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralı işçileri ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Vali Aktaş, geçmiş olsun temennilerini iletti.