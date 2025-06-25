Vali Aktaş'tan hicri yılbaşı ve muharrem ayı mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, hicri yılbaşı ve muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, hicri yılbaşı ve muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, muharrem ayının yalnızca bir tarih değişikliği değil Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini temsil ettiğini belirtti.

Muharremin, hicri takvimin ilk ayı olduğuna değinen Aktaş, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin, birlik ve beraberliğin adı Aşure Günü'nün yanı sıra zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin hüznünü de içerisinde barındırdığını anlattı.

Aktaş, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesine, dünyada barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını dileyerek, "Bereket ve feyzin bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi

Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.