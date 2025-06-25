Vali Aktaş'tan hicri yılbaşı ve muharrem ayı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, hicri yılbaşı ve muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, muharrem ayının yalnızca bir tarih değişikliği değil Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini temsil ettiğini belirtti.

Muharremin, hicri takvimin ilk ayı olduğuna değinen Aktaş, paylaşmanın, şükretmenin, bereketin, birlik ve beraberliğin adı Aşure Günü'nün yanı sıra zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin hüznünü de içerisinde barındırdığını anlattı.

Aktaş, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesine, dünyada barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını dileyerek, "Bereket ve feyzin bollaştığı böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.