Vali Aksoy, Tedavi Gören Öğrencilere Karnelerini Verdi

Vali Aksoy, Tedavi Gören Öğrencilere Karnelerini Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğrencilere karnelerini dağıtarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksoy, hastane sınıflarının eğitim hayatına katkısını vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Aksoy, ESOGÜ'de düzenlenen karne töreninde, tedavi gören öğrencilere 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnelerini dağıtarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede kaldıkları süre boyunca eğitimlerine hastane sınıfında devam eden öğrencilerle ilgilenen Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane sınıflarının öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağladığını söyledi.

Tedavi gören öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında hastane sınıflarının önemli olduğunu belirten Aksoy, "Bu sınıflar aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesini sağlıyor. Özellikle ortaokul ve lise çağındaki çocukların derslerinden geri kalma kaygılarını azaltıyor." dedi.

Aksoy, programda görev alan öğretmenler ve sağlık personeline de teşekkür ederek, "Çocuklarımızın eğitim hakkına erişimini her koşulda desteklemek en temel önceliğimizdir. Onların başarısı hepimizin ortak gururudur. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmen ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz

Savaş bitiyor mu? İran masaya oturmak için İsrail'e tek bir şart sundu
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dikkat edin' diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü

"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi

Görüntü Tahran'dan! Halk İsrail ve ABD'ye tepkisini böyle gösterdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşmüştü! Nihal Candan'ın kalbi durdu
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.