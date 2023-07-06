Vali Akkoyun, liseli gencin çizdiği depremzede aile resmini sahibine gönderdi

KARAMAN - Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Murat Başoğlu'nun yapmış olduğu depremzede ailenin karakalem resmi Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatıyla aileye gönderilerek teslim edildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirildi. Bölgede çalışmalarda bulunan Akkoyun, ilçede çadır kentte kalan ve 2019 yılında şehit olan Mehmet Taşkan'ın Babası Halis ve Annesi Ayşe Taşkan'ı ziyaret ederek fotoğraf çekindi. Akkoyun ilçedeki çalışmaların ardından bölgeden ayrılarak Karaman Valiliği görevine döndü. Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Murat Başoğlu ise çekilen bu fotoğrafı görüp etkilenerek karakalem çalışması yaptı. Başoğlu, çizdiği resmi daha sonra okulunun düzenlediği resim sergisinde Vali Akkoyun'a hediye etti. Akkoyun ise resmi çok beğenerek, bunu çadır kentte kalan Taşkan ailesine gönderdi. Türkoğlu Kaymakamlığı ise eseri teslim alarak Taşkan ailesine bizzat kendisi verdi.

"Valimizin çadırda bir aile ve çocuklarla olan fotoğrafı beni çok etkilemişti"

Görsel Sanatlar Bölümü 10. sınıf öğrencisi Murat Başoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan deprem olayının herkes gibi kendisini de çok üzdüğünü söyledi. Resmi nasıl çizdiğini anlatan Başoğlu, "Eğitime ara verdiğimiz zaman olmuştu. Bu sürede haberleri sürekli takip ediyorduk. Okula döndüğümüzde ders öğretmenimiz bizlere depremle ilgili resimler yapmamızı söylemişti. Okul Müdürümüz Serkan Demirtaş, deprem bölgesine gitmişti. Oradan döndüğünde fotoğraflarla izlenimlerini bizlere aktardı. İlimiz valisi de o bölgedeydi. Valimizin çadırda bir aile ve çocuklarla olan fotoğrafı beni çok etkilemişti. O yüzden bu fotoğrafı çizmek istemiştim. 35'e 50 büyüklüğünde kuru boya ve kara kalem tekniğiyle yaklaşık 1 aylık bir süreçte yaptım" dedi.

Yaptığı eseri Vali Akkoyun'a hediye ettiğini anlatan Başoğlu, "Vali beye resmimi ulaştırdığımda vali beyin düşüncesi şöyle oldu; resmin asıl sahibinin çadırdaki aile olduğunu düşünerek o aileye ulaştırdı. Bu beni çok daha mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başoğlu, bunun dışında yine depremi anlatan ve okulunda sergilenen bir resim daha çizdiğini bu resimde de mutluluktan mutsuzluğa geçen bir hayatı anlattığını söyledi.

"Vali Akkoyun Ayşe Taşkan ile telefonla görüştü"

Vali Akkoyun, resmi teslim alan Ayşe Taşkan ile telefonla görüştü. Akkoyun, telefonda yaptığı konuşmada, "Depremden yaklaşık 1 ay sonra sizleri ziyaret etmiştik. Hatta çadırda oturup sohbet etmiştik. Orada çocuk ve torunlarınız da vardı. Sohbet ettiğimiz esnada çekilen bir fotoğrafı bizim Karaman'da Güzel Sanatlar Lisesinde bir öğrencimiz tarafından kara kelam çalışması ile resmetmiş. Bir sergide bu resmi görünce ben o gün aklıma geldi. Resmi size göndermeyi daha uygun buldum" diye konuştu.