Vali Akbıyık'tan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Vali Akbıyık'tan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve azalan nem oranı sebebiyle orman yangınlarına karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı. Vali ayrıca, ormanlık alanlara girmenin yasak olduğunu ve yangın riski taşıyan davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, valilikçe yasaklanan ormanlara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı. Yol kenarlarına cam, pet şişe, sigara izmariti veya yangın riski taşıyan çöplerin atılmaması gerektiğini hatırlatan Vali Akbıyık, anız, bahçe veya sera temizliği adı altında hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerektiğini belirtti. Özellikle önümüzdeki bir hafta boyunca ormanlık alanlara yakın yerlerde yangın riskini arttıracak tüm davranışlardan kaçınılmasını isteyen Vali Akbıyık, görülen olumsuz durumların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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