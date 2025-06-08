Vali Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı'nda Çocuk Evleri Sitesi'ni Ziyaret Etti

Vali Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı'nda Çocuk Evleri Sitesi'ni Ziyaret Etti
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve hediyeler verdi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, ziyarette bulunduğu çocuklarla yakından ilgilendi, bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Bayramların sevgi, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirten Karakaya, her zaman çocukların yanında olduklarını söyledi.

Vali Karakaya'ya Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ile eşi Emine Şekeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ve İl Müftüsü Kadir Koçak eşlik etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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