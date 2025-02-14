İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yetkilileri TOGÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yetkilileri TOGÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek tarihi miras ve iş birliği olanaklarını görüştü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyarette bulundu

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karadayı ve Erdoğan, Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Tokat'taki tarihi miras hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, iş birliği olanakları değerlendirildi.

Rektör Yılmaz, kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma adına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin üstüne düşeni kararlılıkla yerine getireceğini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Karadayı ve Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit; rektör danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın ve Doç. Dr. Şahin Sözen de yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
img

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe
img

Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

Emekli ve asgari ücretliyi isyan ettiren adisyon

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.