Vakıflar Genel Müdürlüğü Yetkilileri TOGÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyarette bulundu

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karadayı ve Erdoğan, Rektör Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette Tokat'taki tarihi miras hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, iş birliği olanakları değerlendirildi.

Rektör Yılmaz, kültürel mirası yaşatma ve geleceğe taşıma adına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin üstüne düşeni kararlılıkla yerine getireceğini ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Karadayı ve Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit; rektör danışmanları Prof. Dr. Uğur Akın ve Doç. Dr. Şahin Sözen de yer aldı.