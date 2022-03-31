Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tarihi camileri ramazana hazırladı, ay boyunca 100 bin kişiyle iftar vermek için çalışmalarını tamamladı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine genel müdürlükçe temizlik çalışmaları sürdürülen Yeni Cenab-ı Ahmet Paşa Camisi'nde yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerle tarihi camilerin ramazanda ibadete hazırlanması için iş birliği yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır camilerin "mahzun" kaldığını ifade eden Ersoy, bu ramazanda yeniden teravih namazı ve ilahilerle camilerdeki ibadet havasının teneffüs edileceğini belirtti.

Bölge müdürlüklerine tarihi camilerde hijyen şartlarının sağlanması konusunda talimat verdiklerini aktaran Ersoy, ramazan coşkusunun yaşanması için çalışmalar yaptıklarını, mahya geleneğini de sürdürmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Genel müdürlük olarak camilerin restorasyon ve bakımından sorumlu olduklarını anımsatan Ersoy, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak başta Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Yeni Cenab-ı Ahmet Paşa Camisi ve İstanbul'da Eyüp Sultan, Ayasofya, Nuruosmaniye camileri olmak üzere Türkiye genelindeki camilerde tarihi dokuyu temiz tutmaya çalıştıklarını ve buraların gül suyuyla da yıkandığını anlattı.

"O sevgiyi ve muhabbeti birlikte yaşayalım"

Ersoy, 25 bölgede iftar programları organize edeceklerini bildirerek, "Hep birlikte bir şehri güzelleştirip canlandırmaya, ramazan muhabbetini ve sevgisini orada aşılamaya çalışacağız." dedi.

Personelle, 20 yıldır devam eden geleneksel iftarların yanı sıra ihtiyaç sahipleri ve yolda kalmışlar için de her akşam 400 kişilik iftar vereceklerini kaydeden Ersoy, ramazan boyunca 100 bin kişiyle iftarda buluşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ramazan ayında vakıf kültürünü daha yoğun yaşatmak istediklerini dile getiren Ersoy, "O sevgiyi, o muhabbeti birlikte yaşayalım istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Çocuklarınızı içinde sanatı barındıran tarihi camilerimize getirin"

Aileleri, çocuklarını özellikle tarihi camilere getirmeye çağıran Ersoy, "Ramazan ayında çocuklarını buraya getirip bu manevi havayı yaşatmaları gerekir. Hem Selçuklu'dan hem Osmanlı'dan kalan eserlerimiz var. Bu eserlerin içerisinde ahşap işçiliği, bezemeler, süslemeler var. Çocukların bunları görmesi gerekir." diye konuştu.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki tarihi camileri ziyaret etmek isteyen öğrenci gruplarına talep edilmesi halinde mihmandar görevlendirdiklerini de aktardı.