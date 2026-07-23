Kırklareli'nde 28 çocuğa sünnet şöleni

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kırklareli'nde düzenlenen "Sünnet Şöleni"nde, 28 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet olan çocuklar ve aileleri, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kırklareli Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Ardından Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katılan çocuklar ve aileleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geçti.

Burada Kırklareli Mehteran Takımı'nın gösterisini izleyen grup, mehteran öncülüğünde gar binasına kadar yürüdü.

Şölen kapsamında çocuklar, kendileri için süslenen TOGG araçları ile şehir turu attı.

Bir restoranda devam eden programda konuşan Kırklareli Vali Vekili Hasan Tanrıseven, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Vakıf medeniyetinin önemine vurgu yapan Tanrıseven, bu tür zenginliklerin yaşatılması için çaba göstereceklerini kaydetti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da konuşma yaptığı programda dualar edildi.

Konuşmaların ardından Tanrıseven, Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner, Saraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile kurum müdürleri pasta kesti.

Tören, çocuklara bisiklet hediye edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA