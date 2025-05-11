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Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Anneler Günü Ziyareti

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Anneler Günü Ziyareti
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında yetim çocukların annelerini ziyaret ederek onlara çiçek ve hediyeler takdim etti. Müdür Hakan Demir, vakıf kültürünün maddi desteğin ötesinde maneviyatı da kapsadığını vurguladı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce " Vakıf Haftası" etkinlikleri kapsamında, destek verilen yetim çocukların anneleri ziyaret edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca "Vakıf ve Aile" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda "Anneler Günü" dolayısıyla, Vakfın desteklediği bazı yetim çocukların anneleri evlerinde ziyaret edildi, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kültürünün sadece maddi yardım sağlamak olmadığını, aynı zamanda toplumun maneviyatına da dokunduğunu belirtti.

Demir, "Bugün burada, annelerimizin yüzünü güldürmek, onlara vakıf ruhuyla destek olmak istedik. Destek verdiğimiz yetim çocuklarımızın ve onların kıymetli ailelerinin daima yanındayız. Bu anlamlı günde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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