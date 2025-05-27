Vakıf ve Aile Panelinde Geleneksel Değerler Vurgulandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Vakıf ve Aile" konulu panel gerçekleştirildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, panelde vakıf anlayışının aile yapısıyla ilişkisi çeşitli yönleriyle ele alındı.

Panelin açılışında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıfların insanlığa hayırlı bireyler yetiştirmeyi teşvik eden kurumlar olduğunu belirterek, "Vakıf medeniyeti, dünyayı ahiretle, anneyi çocukla, aileyi toplumla buluşturan derin anlayışın yansımasıdır." ifadesini kullandı.

İnsan fıtratının en temel yapı taşı olan ailenin, tıpkı vakıflar gibi hayatı günübirlik karmaşanın ötesine taşıyan kutsal bir kurum olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Toplumu ve devleti yaşatma, aileyi yaşatmaktan geçmektedir. Sağlıklı aileler, sağlıklı nesillerin teminatıdır. Vakıf medeniyetinde ise aile ve çocuk, adeta yemeğin tuzu gibidir. Elle tutulmaz, gözle görülmez ama orada olduğunu bilirsiniz. Belki doğrudan adında aile olan vakıf sayısı fazla değildir ama çok sayıda vakfiyede, evlenmeye gücü yetmeyenlere kol kanat germek, çocukların sağlıklı büyümesi ve eğitimlerine yardım, sanat ve zanaat öğrenenlere destek gibi şartlar yer almaktadır. Bu da ecdadımızın aileye verdiği önemi gözler önüne sermektedir."

Aksu, bu değerli mirasın anlaşılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için canla başla çalıştıklarının altını çizerek, "Vakıflar, varoluş sancısı çekenlere umut, dünyayı anlamsız görenlere gaye, insanı beyhude diye tanımlayanlara ideal sunarak hayatı anlamlı ve değerli kılmaktadır. Bize bu değerler manzumesi ile fiziki mirası bırakan ecdadı hayırla anarken, hala istifade ettiğimiz hizmetlerinin bizden sonra da devam edebilmesi için gözetici, koruyucu vazifelerimizi ifa ederken, hep bu anlayışın rehberliğini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile kurumuyla vakıf geleneğinin, insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ortak değerler taşıdığına işaret edilen panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi, Vakıflar Meclis Üyesi Mevlut Çam, Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Kültür ve Tescil Daire Başkanı Hilal Aydemir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir ve İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık konuşmacı olarak yer aldı.