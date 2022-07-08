Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Evet vaka sayılarında son dönemde bir artış var. Ama bu şu an için hastane yüküne yansımış durumda değil. Yani hastanelerin yataklı servislerine veya yoğun bakımlarına duyulan ihtiyaç anlamında bir sıkıntı yok" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemlerde artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, artan vaka sayılarının hastane yatışlarını etkileyecek düzeyde olmadığını, ancak bireysel tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"ARTIK BİREYSEL ÖNLEMLERİN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR SÜREÇTEYİZ"

Son dönemlerde dünya genelinde Covid-19'un BA4 ve BA5 alt varyantlarının baskın bir hale geldiği ve bu varyantların dolaşımda olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, "Dünya geneline baktığımızda şu anda dünyada gündemde olan varyantların BA4 ve BA5 varyantları olduğunu biliyoruz. Gün geçtikçe ve ülkelerdeki kısıtlamalar ortadan kalktıkça bu varyantların daha hakim olmaya başladığını gördük. Dünya genelinde hiçbir ülkenin, bir pandemiyi sonsuza kadar kapatmalarla, kısıtlamalarla yürütme şansı olmadığı için önlemler yavaş yavaş dünya genelinde gevşetilmişti. Ama şimdi önlemler gevşetilirken de risk grubunda yer alan kişilerin kendilerine mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Artık bireysel önlemlerin ön planda olduğu bir süreçteyiz. Bireysel önlemler derken de kişisel koruyucu maske kullanımı, diğer kişiler ile özellikle kalabalık ortamlarda fiziksel mesafenin korunması, kapalı ve kötü havalandırılmış ortamlarda uzun süre bulunulmaması ve bu ortamların sık sık havalandırılması ilk başta sayabileceklerimiz" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİ GÖSTEREN KİŞİLERİN MASKE TAKMASINI ÖZELLİKLE ÖNERİYORUZ"

Covid-19 ile mücadelede toplumsal bir kısıtlamadan daha çok bireysel önlemlerin ön planda olduğu bir döneme geçildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, "Şunu özellikle belirtelim. Bu süreçte belirti gösteren kişilerin mümkünse kendini sosyal yaşamdan izole etmesinde fayda var. Toplu taşıma araçlarına binmeleri gerekiyorsa, işyerlerinde çalışmaları gerekiyorsa onların da mutlaka maske takarak, kendilerini diğer bireylerden izole etmelerinde büyük yarar var. Diğer bireyleri de bu şekilde korumuş olacaklar. Belirti gösteren kişilerin maske takmasını özellikle öneriyoruz. Açık havada bir maske kullanımına, sakin yerlerde ise tabi ki gerek yok. Ama ne zaman ki kapalı ortamdayız, örnek vermek gerekirse evde risk grubundan olan kişiler ile yaşıyorsak, onlara da dikkat ederek kapalı ortamlarda en azından maskelerimizi takmamızda fayda var. veya risk grubunda bir bireyiz, toplu yaşantıya katılmamız gerekiyor, kapalı bir ortama gireceğiz, oralarda da yine maske takmak hastalığın yayılmasını önlemek açısından bize bir koruyucu olacak" şeklinde konuştu.

"VAKA SAYILARINDA SON DÖNEMDE BİR ARTIŞ VAR, AMA BU ŞU AN İÇİN HASTANE YÜKÜNE YANSIMIŞ DURUMDA DEĞİL"

Hastalığın hafif ve ayakta atlatılması noktasında aşıların hala en önemli yardımcı olduğunun altını çizen Kayıpmaz, bu noktada da vatandaşların eğer vakti gelmiş ise hatırlatma doz aşılarını olmasını tavsiye etti. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz şunları kaydetti:

"Burada toplumsal bir yasaktan ya da kısıtlamadan bahsetmeksizin, bireysel olarak eğer risk faktörünüz varsa veya sizin bireysel olarak bir belirtiniz varsa, maske takarak kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumanız şu an için en ön plana çıkan koruyucu faktör. Bunun dışında da zamanı geldiğinde size tanımlanmış olan hatırlatma dozlarını mutlaka olmanız, hastalığı çok daha hafif, acil servislere, yoğun bakımlara ihtiyaç duymadan atlatmanızı sağlayacak. Evet vaka sayılarında son dönemde bir artış var. Ama bu şu an için hastane yüküne yansımış durumda değil. Yani hastanelerin yataklı servislerine veya yoğun bakımlarına duyulan ihtiyaç anlamında bir sıkıntı yok. Ama unutmayalım ki hafif atlatsalar bile pozitif olan bireylerin izolasyona dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü beraber yaşadıkları kişiler bağışıklık sorunları olan kişiler olabilir, kronik hastalıkları olan kişiler olabilir. İşte onları koruma anlamında da izolasyona mutlaka dikkat etmeliler."

"KURBAN BAYRAMI'NDA ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDA YER ALAN, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HERHANGİ BİR KİŞİYİ ZİYARETE GİDİYORSANIZ EN AZINDAN MASKENİZİ TAKIN"

Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında da bireysel önlemlere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kayıpmaz, "Kurban Bayramı'nda özellikle risk grubunda yer alan, bağışıklık sistemi baskılanmış herhangi bir kişiyi ziyarete gidiyorsanız; toplu yaşanılan bir yerden veya toplu taşımadan çıkıp ziyarete gidiyorsanız, mutlaka en azından maskenizi takın ki, büyüklerimizi, kronik hastalığı olan ve bağışıklık sorunu olan kişileri bu hastalıktan koruyalım. Onların yanına gidiyorken mümkün oldukça maskemizi takmalıyız. Kapalı ortamları havalandırmalıyız. Çok uzun süre vakit geçirmemeliyiz ki büyüklerimizi ve risk grubunda yer alan kişileri koruyabilelim" açıklamasında bulundu.

(Utku Şimşek /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel