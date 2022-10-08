Vahşi depolamanın durdurulduğu alanlar, eski haline dönüyor

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, vahşi depolama yöntemleri uygulanan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınması ile çöp dökülmesi durdurulan Fırtına Vadisi'ndeki 12 bin metrekarelik yer, sosyal donatı alanına dönüştürülüyor.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, vahşi depolama yöntemleri uygulanan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınması ile çöp dökülmesi durdurulan Fırtına Vadisi'ndeki 12 bin metrekarelik yer, sosyal donatı alanına dönüştürülüyor. Proje ile temizlenecek alan, çöp kokusundan arındırılacak.

Doğu Karadeniz'de bir dönem katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi ve gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması ile kirlilik oluşan ancak 4 yıl önce katı atık bertaraf tesislerinin devreye alınmasıyla çöp dökülmesi durdurulan vadi, dere ve yol kenarları, eski haline dönüştürülüyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi'nde bir dönem çöp depolanan 12 bin metrekarelik alana yürüyüş, dinlenme, spor tesisleri ile park ve sosyal tesisler yapılacak. Belediye tarafından ihalesi yapılan projenin tamamlanması ile temizlenecek alan, çöp kokusundan arındırılacak.

Ramiz İslamoğlu ise "Çöp alanı önceden sitenin yakınlarıydı, daha yukarı taşındı ancak hala daha kokudan burada oturamıyoruz. Orada bir kepçe çalıştığında 5-6 gün koku buralardan çıkmıyor. Burada bir düzenleme yapılmaya başlandı, dere boyunca park alanı oluşturuluyor. İnşallah buralar çok güzel olacak" diye konuştu.