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Vahap Gök Kovancılar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

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BBP'den Belediye Başkanı seçilen Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı.

Hükümet Konağındaki İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Gök daha sonra Kovancılar Belediyesine geçti.

Hacı Akpınar'dan görevi devralan Gök, Akpınar'a bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gök, şunları kaydetti:

"Tek amacımız var memlekete hizmet. Allah'ın izniyle milletimize, şehrimize gecemizi gündüzümüze katarak hizmet sunacağız. 5 yıl sonra tekrar karşınızda olacağız. Bunun için de Rabb'im bizleri sizlere mahcup etmesin. İnşallah alnımızın akıyla 5 yıl sonra karşınıza dimdik çıkacağız. Tek hedefimiz budur."

Görevi devreden Akpınar ise Gök ve ekibine başarı diledi.

Akpınar, "En büyük kazanımımız Kovancılar'ın birlikteliğidir. Bizim dönemimizde kimsenin burnu bile kanamadı. Hiçbir personelimiz işinden olmadı. Kovancılar'ın iradesi sandığa yansımıştır. Saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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