Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com - Uğur Birdal - Güncel
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Van'ın Çaldıran ilçesinde büyüklüğü 3.9 olarak ölçülen deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 3.20 km olduğunu bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi, Türkiye'de gerçekleşe son depremleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen deprem AFAD'ın resmi hesabından paylaşıldı.

DEPREM SAAT 23.41'DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın açıkladığına göre Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 23.41'de deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ise 3.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 3.20 km olarak kaydedildi.

Vadn'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Yerkabuğunda oluşan dalgalanmalar sismometre adı verilen aletlerle ölçülüyor. Depremin merkez üssünün tespit edilmesiyle birlikte sismometreden alınan ölçümler matematiksel formüller kullanılarak hesaplanıyor ve depremin büyüklüğü ortaya çıkıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem, Güncel, Haberler

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