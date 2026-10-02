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Uzunköprü Kitap Fuarı, 10 bin kitap ve 22 yayıneviyle kapılarını açtı

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Uzunköprü Kitap Fuarı, 10 bin kitap ve 22 yayıneviyle kapılarını açtı
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Uzunköprü Kaymakamlığınca düzenlenen Uzunköprü Kitap Fuarı, Hükümet Konağı bahçesinde 22 yayınevinin 10 bin kitabıyla ziyarete açıldı. Öğrencilere yönelik etkinlikler ve müzik dinletisinin yer aldığı fuar, 4 Ekim pazar gününe kadar gezilebilecek.

Uzunköprü Kaymakamlığınca düzenlenen Uzunköprü Kitap Fuarı açıldı.

Uzunköprü Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen fuara katılanlar kitap stantlarını ziyaret etti.

Öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlendiği fuarda müzik dinletisi de sunuldu.

Fuarı ziyaret eden Kaymakam Muammer Köken yaptığı açıklamada, fuarı "Kitapla buluş, bilgiyle büyü" sloganıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Köken, fuarın sadece kitapların sergilendiği bir alan değil aynı zamanda çocukların neşeyle ve unutulmaz anlarla hatırlayacağı bir kültür şöleni olmasını amaçladıklarını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Mısırlı da 22 yayınevinden 10 bin kitabın fuarda sergilendiğini dile getirdi.

Fuar 4 Ekim pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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