Uzunköprü'de sağanak; yollar göle döndü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle döndürdü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalar başlattı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Uzunköprü'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Bazı evlerin bahçelerini su bastı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
