Uzunköprü'de Çocuklara Bayram Harçlığı Dağıtıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, her yıl çocuklara bayram harçlığı dağıtan Mustafa Şimşek, geleneği bu bayram da sürdürdü. Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen programla çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, her yıl çocuklara bayram harçlığı dağıtan Mustafa Şimşek, geleneği bu bayram da sürdürdü.

Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen programla çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Karapınar İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre köylerdeki çocukların katılımıyla gerçekleştirilen törende, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora'ya benzetilmesi nedeniyle "Ekrem" lakabıyla tanınan Şimşek, sıraya geçen yaklaşık 150 çocuğa zarf içerinde bayram harçlıklarını teslim etti.

Karapınar Köyü Muhtarı Önder Kuruşar, yaptığı konuşmada, bu yıl da çocukların bayram harçlıklarını "Ekrem amcaları"ndan aldığını belirtti.

Kurban Bayramı'nda dini hassasiyetlerin yükseldiğini, paylaşma ve yardımlaşma duygularının hat safhada yaşandığını ifade eden Kuruşar, bayram harçlığı dağıtarak gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında emeği geçen Mustafa Şimşek'e teşekkür etti.

Kuruşar, birlik ve beraberliği güçlenerek devam etmesini diledi.

Şimşek de, 12 yıldır ramazan ve kurban bayramlarında çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.

Gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştığını ifade eden Şimşek, çocuklara bayram harçlıklarını ömrü boyunca vereceğini kaydetti.