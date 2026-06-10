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Edirne'de 6 dönüm buğday ekili alan yandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili alan yandı. İtfaiye ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili alan yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Altınyazı köyünde meydana geldi. Köydeki buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerde traktörleriyle yanan alanın çevresini sürerek, yangının yayılmasını önledi. Yangın, itfaiyenin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 6 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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