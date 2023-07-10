Uzunköprü'de buğday tarlası alevlere teslim oldu
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Tarlada meydana gelen yangında zarar oluşmadı.
Uzunköprü'de buğday tarlası alevlere teslim oldu
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi Halide Sert Köprüsü yanındaki yeni hasat edilen buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan tarlada elektrik trafosuna kuşun çarpmasının ardından kıvılcım meydana geldi. Kıvılcımın buğday tarlasına sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların alevleri görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi, İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Öte yandan meydana gelen yangında tarlanın yeni hasat edildiği ve üreticinin zararın olmadığı öğrenildi.