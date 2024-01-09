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Uzunköprü'de Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Balkanlar'dan gelen kar yağışı Uzunköprü'de etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü'de kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Gün boyu aralıklarla süren hafif kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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