Uzunköprü'de Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu.
Balkanlar'dan gelen kar yağışı Uzunköprü'de etkili oluyor
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü'de kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Gün boyu aralıklarla süren hafif kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.