Uzunköprü'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı

Uzunköprü'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı. Takside 1, Çakmak köyü kırsalında 9 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı, göçmenler Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu üzerinde M.B. (32) yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Çakmak köyü kırsalında da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Mısır, Sudan, Eritre ve Cezayir uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.