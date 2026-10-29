Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uzunköprü'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı. Takside 1, Çakmak köyü kırsalında 9 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı, göçmenler Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu üzerinde M.B. (32) yönetimindeki taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Çakmak köyü kırsalında da yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Mısır, Sudan, Eritre ve Cezayir uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Günün ilk ışıklarında facia! Yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve daldı
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam