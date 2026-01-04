Uzungöl buz tuttu

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından buzla kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından bölgede seyirlik manzara oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı, yer yer 40 santimetreye ulaştı. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu. Doğayla iç içe sakin gün geçirmek için Uzungöl'e gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutan gölün etrafında yürüyüş yaparak manzarayı izledi. Uzungöl'de manzara dronla kaydedildi.

'KIŞIN DAHA GÜZEL'

Uzungöl'e gezmeye gelen Resul Numanoğlu, "Ortam çok güzel. Aşağıda kar yok yukarılarda çok kar var. Ailemle geldim her yer çok güzel. Yazın daha kalabalık oluyor kışın sakin olduğu için daha da güzel oluyor" diye konuştu.

'MANZARASI BİR FARKLI'

Ruşan Varol, Uzungöl'ün kışın daha güzel olduğunu ifade ederek, "3 yıl önce geldiğimde Uzungöl donmuş değildi. Manzara biraz daha farklıydı. Karda ve kışta daha güzel oluyormuş" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR YER'

Uzungöl'e ilk kez gelen Ali Yavuz Topuz, "Buraya gelirken yolların kapalı olacağını düşünerek gelmiştik ama yollar da açıktı. Manzarası da çok hoş. İlk defa geldim, gerçekten çok güzel bir yer" dedi.

'EŞSİZ BİR MANZARA'

Mehmet İnan ise buz tutan Uzungöl'deki manzarayı beğendiğini belirterek, "Göl buz tutuyor, ördekler buzun üzerinde yürüyor. Uzungöl'e gelmenin tam da zamanı. Gelen misafirler çok mutlu oluyor. Şömine başında kahve yudumluyor. Eşsiz bir doğa manzarası var" ifadelerini kullandı.

'KIŞ TURİZMİNE KAZANDIRILMALI

Erhan Eroğlu ise, "Yazın kalabalık ama kesinlikle kış turizmine kazandırılması gerekiliyor. Karlı manzarası muhteşem, herkesi bekleriz" diye konuştu.