Uzungöl'de 'beyaz bereket'; rezervasyonlarda artış

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar nedeniyle, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler, rotasını Trabzon'daki Uzungöl'e çevirdi. Beyaz örtüyle seyirlik manzaraların oluştuğu Uzungöl'deki otellerde, yılbaşı tatili rezervasyonlarında yoğunluk oluştu. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, "Altyapımız, yollarımız ve işletmelerimiz yılbaşına hazır. Yılbaşına yaklaştık, doluluk oranlarımız da yüzde 80 seviyesinde" dedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl, yılbaşına günler kala beyaz örtüyle kaplandı. Göl çevresini ve ormanları kaplayan kar, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının birkaç gün önceden başlamasıyla yılbaşı tatilini, sakin ve doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, konaklamak istedikleri otel ve tesislerde rezervasyonlarını yaptırdı. Kar motorlarıyla yayla turları, doğa yürüyüşleri, paraşütle atlama, göl çevresinde fotoğraf çekimleri ve yılbaşı gecesine özel eğlencelere katılmak isteyenler, Uzungöl'ü tercih ederken, otellerde yılbaşı tatili rezervasyonlarında da yoğunluk oluştu. Denizden 1250 metre yükseklikteki Uzungöl'de yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, bölgede kış turizmine yönelik planlanan etkinlikler de ilgi çekti.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, yılbaşına hazırlanan Uzungöl'deki otel ve tesislerin doluluk oranına değinerek, " Uzungöl'ün yazı da baharı da güzel olduğu gibi kışı da çok güzel. Türkiye'nin her tarafı güzel ama bizler diyoruz ki, 'En güzel Uzungöl'ümüz'. Yılbaşıyla alakalı rezervasyonlarımız yapıldı, otellerimiz de açık. Hizmet etme noktasında fiyatlarımız da çok uygun. Vatandaşlarımızı Uzungöl'e bekliyoruz. Gerçekten çok keyif alacakları coğrafyamız var. Altyapımız, yollarımız ve işletmelerimiz yılbaşına hazır. Belediye ekipleri ve işletme sahipleri olarak da hazırız. Yılbaşına yaklaştık, doluluk oranlarımız da yüzde 80 seviyesinde. Yılbaşında hava durumu elverişli olursa farkındalık yaratarak etkinlikler yapmak istiyoruz. Kar motorlarımız var, inşallah insanlarımızı yaylalarımıza taşıyarak güzel etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yılbaşı için çeşitli etkinliklerin planlandığını anlatarak, " Uzungöl'ün beyaz gelinlik giymiş hali bir başka güzel. Bütün misafirlerimizin gelmesini diliyoruz. Kar yağınca farklı bir güzelliğe bürünüyor. Uzungöl'de yılbaşı rezervasyonlarımız çok iyi durumda. Otellerimizin doluluk oranları güzel gidiyor. Yılbaşı gecesi için plan yapan misafirlerimiz için eğlencelerimiz olacak. Hava uygun olursa paraşütle atlama imkanı olacak ve kar motorlarıyla çevre gezilebilecek. Güzel bir yılbaşı geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAPASİTEMİZİN DOLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Turizm işletmecisi Mehmet İnan, yılbaşı için otellere yapılan rezervasyonların iyi gittiğini ifade ederek, "Yılbaşı, dünyanın her tarafında karla özdeşmiş bir olay. Görmüş olduk ki bu yılbaşında Uzungöl'de kar olmuş olacak. 3-4 gün öncesinden yağış başladı. Güzel bir ortam oluştu. Rezervasyonlar da bu noktada iyi gidiyor. Tüm kapasitemizin dolacağını düşünüyorum. Gelen rezervasyonlara göre keyifli bir yılbaşı bizi bekliyor. Yılbaşı sonrası da güzel oluyor. Karın üzerine güneş gelince Uzungöl yine bir başka görünüyor. Buraya gelenler, sobanın üzerinde kestanelerimizi pişirip, şömine başında kahvelerimizi içiyor. Hava açınca güneşin göle yansımasını izliyor. Çocuklar da eğleniyor. Tabiatla baş başa kalıp kafa dinlemek isteyeler Uzungöl'e gelmeli" diye konuştu.

Irak'tan Uzungöl'e gezmeye gelen Hüda Ferhat, "Erbil'den Uzungöl'e geldim. Eskiden resimlerden Uzungöl'ü görmüştüm. Galiba insanlar daha çok yaz aylarında geliyormuş. Ben bu karlı manzarayı çok sevdim. Uzungöl'ü bayağı beğendim. Göl kenarında gezdik. Fotoğraf çekilmek için güzel bir manzara. Arkadaşlarımla geldik geziyoruz, çok beğendik" dedi.