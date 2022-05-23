Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta - Haberler

Afrika ülkesi Sudan'da 6 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle kömürlü ütü kullanımı arttı.

Bazı Sudanlılar, elbiseleri zarar görmesin diye özellikle geleneksel kömürlü ütüleri kullanırken bazıları da elektrik kesintilerinin düzensizliği nedeniyle "mekveci" denilen ütü ve çamaşır yıkama hizmeti verilen dükkanları tercih ediyor.

Başkent Hartum'daki 4 metrekarelik mütevazı mekveci dükkanında antika kömürlü ütüsüyle hizmet veren 58 yaşındaki Yusuf Adem'in işleri, elektrik kesintilerinin artmasıyla ikiye katlandı.

Adem, her gün dükkanında kömürleri ezerek içine doldurduğu ütüsüyle müşterilerinin siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Tuğladan yapılı dükkanında pencere ya da serinlemeyi sağlayacak imkan bulunmadığı için şiddetli sıcakların yaşandığı günler Adem'i oldukça zorluyor.

Adem, "8 yıldır bu işi yapıyorum. Yıkama ve ütüleme için günde 70 ila 100 parça iş alıyorum. Hafta içi dükkanda kalıyorum. Hafta sonu ailemin yanına gidiyorum." dedi.

Sudan'da Merove, Ruseyris, Sinnar, Cebel Evliya, Atbera ve Setit olmak üzere elektrik üretiminde kullanılabilecek 6 baraj ile 3 de termik santral bulunuyor ancak üretim tüketimi karşılamıyor.