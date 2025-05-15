Uzmanlardan Kulu'daki Depreme İlişkin Açıklama

Uzmanlardan Kulu'daki Depreme İlişkin Açıklama
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Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fetullah Arık, Kulu'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin büyük bir etki yaratmayacağını belirterek, vatandaşların paniklemesine gerek olmadığını vurguladı.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Bu tarz depremlerde çok fazla büyük etki beklemeyiz." dedi.

Arık, AA muhabirine, Konya'nın ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az deprem riskine sahip bir yer olduğunu söyledi.

Kulu ilçesindeki depremin Tuz Gölü'nün batı kesimindeki faya bağlı olduğunu belirten Arık, şöyle konuştu:

"Burada fayların olduğu biliniyor. Bölge içinde meydana gelen depremin olduğu yerde çok fazla diri fay gözlenmiyor. Bu nedenle bölgede depremin olağan olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Bu tarz depremlerde çok fazla büyük etki beklemeyiz. Yine de dikkatli olmakta yarar var. Bu depremi tek başına bir deprem olarak değerlendirebiliriz. Geçenlerdeki Cihanbeyli ile Kulu arasında meydana gelen deprem gibi."

Arık, depremin ne zaman olacağını tahmin etmek yerine, deprem ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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