Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı: 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin - Haberler

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Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı: 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Güncel
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Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı: 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin Bursa'da bıçakçılar siparişlere yetişemiyorBURSA Bursalı bıçakçı vatandaşlara sahte bıçaklar konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar sahte bıçaklara karşı vatandaşı uyardı: 'Ucuz' diye sahte bıçak alıp hayvanlara eziyet etmeyin

Bursa'da bıçakçılar siparişlere yetişemiyor

BURSA Bursalı bıçakçı vatandaşlara sahte bıçaklar konusunda uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dünyaca ünlü Bursa bıçaklarına talep arttı. Bursalı bıçakçılar siparişleri yetiştirmek için tam var gücüyle çalışıyor. Son yıllarda artan sahte bıçaklara karşı vatandaşları uyaran bıçakçılar ucuz fiyata sahte bıçak alarak "hayvanlara eziyet çektirmeyin" uyarısında bulundu. Bayram öncesi yurt içi ve dışından gelen yoğun talebi karşılamak için çalışan bıçakçılar işlerinin açılmasından büyük memnuniyet duyuyor.

150 liranın altında satılan bıçaklar alınmaması gerektiğini ifade eden Bıçakçı Aziz Şen, "Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte işlerimiz yoğunlaştı. Bursa bıçağının kalitesini bilen tercih ediyor. Yurt içi ve dışından gelen yoğun talebi karşılamak için çalışıyoruz. İşlerimiz yoğun. Sahte bıçaklar piyasaya girmeye başladı. Vatandaşlar "ucuz" diye sahte bıçak almasın. Hayvanlarını keserken eziyet çektirmesinler, 150 liranın altında kaliteli bıçak olmaz. Çünkü maliyeti kurtarmaz. Vatandaşlar bildikleri yerden bıçak almaya gayret etsinler, bu yıl kaliteli kurban bıçakları 150 liradan başlıyor, fiyatları yukarıya doğru çıkıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

Kurban Bayramı Bursa Güncel Haberler

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