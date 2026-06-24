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Uzmanından velilere karne uyarısı

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Sivas Devlet Hastanesi'nden Uzm. Dr. Beyza Karataş Bozok, karnenin yalnızca çocuğun akademik performansını gösterdiğini, kişiliğini veya değerini yansıtmadığını belirterek ailelere kıyaslama ve ödül-ceza pazarlığı yapmamaları uyarısında bulundu.

Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Karataş Bozok, karneye yalnızca çocukların başarısını gösteren bir belge olarak bakılmaması gerektiğini belirtti.

Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, karnenin yalnızca çocuğun değil, anne babanın, okulun ve eğitim sisteminin de bir anlamda karnesi olduğunu ifade etti.

Karne gününün bir yargılama günü değil, çocuğun güçlü yönlerini fark etmek, zorlandığı alanları anlamak ve ona nasıl daha iyi destek olunabileceğini değerlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bozok, "Karne yalnızca çocuğun belirli bir dönemdeki akademik performansını gösteren bir değerlendirme aracıdır. Çocuğun kişiliğini, değerini, yeteneklerini ya da geleceğini göstermez. Karne bir etiket değildir. Bu nedenle karne gününü bir yargılama günü olarak değil, çocuğun nelerde zorlandığını anlamaya çalıştığımız, güçlü yönlerini fark ettiğimiz ve onu nasıl daha iyi destekleyebileceğimizi konuştuğumuz bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Karne döneminde ailelerin sık yaptığı hatalara da dikkati çeken Bozok, "Çocukları kardeşleriyle, arkadaşlarıyla ya da başka öğrencilerle kıyaslamamak gerekir. Kıyaslama çoğu zaman motivasyonu arttırmaz, aksine çocukta yetersizlik hissine yol açabilir. Benzer şekilde ödül ve ceza pazarlıkları da sağlıklı bir yaklaşım değildir. Çocuk öğrenmenin ve gelişmenin kendisi için değerli olduğunu hissetmeli, yalnızca ödül almak ya da cezadan kaçınmak için çalışmamalıdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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