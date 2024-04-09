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Uzman Diyetisyen Bayramda Şekerli Gıda Tüketimine Dikkat Çekti

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Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Seçil Budaklar, bayramda aşırı şekerli gıda tüketiminin metabolizmayı, bağırsak düzenini bozduğunu belirterek, "Bayramda tercihimiz az porsiyonlardaki sütlü tatlılardan, dondurmadan veya taze meyveden yana olmalı." dedi.

Budaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı.

Oruç tutarken beslenme düzeninin değiştiğine işaret eden Budaklar, "Ramazan Bayramı'nın ilk günü, güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak önemli. Kahvaltıda hamur işi, börek, kızartma gibi yağlı yiyecekler veya salam, sucuk, sosis gibi aşırı tuzlu, baharatlı besinler yerine haşlanmış yumurta, az yağlı, az tuzlu peynir, zeytin, mevsim yeşilliklerinden oluşan bir tabak, yanında tam tahıllı, kepekli, buğdaylı ekmek öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Bayramın olmazsa olmazları arasında tatlıların yer aldığını dile getiren Budaklar, şunları söyledi:

"Hamurlu, şerbetli tatlıların bol bol ikram edildiği bayramda, tercihimiz az porsiyonlardaki sütlü tatlılardan, dondurmadan veya taze meyveden yana olmalı. Şayet şerbetli tatlılardan uzak kalamıyorsak porsiyonlarımızı yarıya düşürerek, bunları gün içine yayarak tüketmek hem daha az kalori almamızın hem de aşırı tatlı ve şekerli besinleri tüketmemizin önüne geçmiş olacaktır."

Çok şekerli tatlılar mide ve bağırsak sistemini yoruyor

Uzman Diyetisyen Budaklar, çok şekerli ve aşırı kalorili ürünlerin mide ve bağırsak sisteminde bazı olumsuzluklara sebep olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Çok şekerli, aşırı kalorili tatlıları tüketmek mide ve bağırsak sistemimizin yorulmasına, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabiliyor. Özellikle aşırı şekerli gıdalar, ramazan ayında yavaşlayan metabolizmamızı, bağırsak düzenimizi bozabilir. Ani kramplar, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetlere yol açabilir. Bağırsak sorunları kaynaklı acil servislere başvurma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Şeker oranı yüksek besinleri öğünlere bölerek tüketmek bu tip sağlık problemlerinin önlenmesine yardımcı olacaktır."

Şekerli gıdaların yoğun tüketiminin hızlı kilo alımına da yol açtığına dikkati çeken Budaklar, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları bulunan kişilerin şekerli gıdalardan uzak durması gerektiğinin de altını çizdi.

Lif içeriği yüksek besinler açlık kan şekerini dengeliyor

Tatlı tüketimi sonrasında, sebze, salata gibi sağlıklı besinlerden oluşan bir öğünün tercih edilmesini öneren Budaklar, "Ramazan ayında yavaşlayan sindirim sistemimizi çalıştırmak adına lif içeriği yüksek taze sebze, meyve veya kuru baklagil tüketimi doğru bir tercih olacaktır. Liften zengin bu besinler hem açlık kan şekerini dengeler hem de gün içinde tok tutarak aşırı şekerli gıdalara yönelmeyi önlemiş olur." dedi.

Sıvı tüketiminin önemine de vurgulayan Budaklar, "Gün içinde en az 2-2,5 litre yani 10-12 bardak su tüketimi yeterli ve dengeli bir tüketim olacaktır." bilgisini paylaştı.

Budaklar, düzenli fiziksel aktivitenin de metabolizma ve bağırsak sisteminin çalışmasına, kalori yakımına olanak sağladığını belirterek, akşam yemeğinden 1-1,5 saat sonra hafif tempolu yürüyüş önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Diyetisyen Sağlık Güncel Haberler

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