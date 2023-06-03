Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi Adana'ya gönderildi
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi ve toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan, motosikletin duvara çarptığı kazada, yaşamını yitiren Uzman Çavuş Osman Öntemel'in cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Öntemel için Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ile askeri erkan katıldı. Öntemel, gözyaşları arasında toprağa verildi.Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer - Güncel