Biri tüfekle diğeri sopayla vurmuş! Uzman çavuş, tartıştığı 2 komşusu tarafından öldürüldü

İzmir'in Foça ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten, kavga ettiği komşuları Canali Y. ve Salih Y. kardeşler tarafından tüfekle bacağından, sopayla da başına vurularak öldürüldü.

Dün saat 09.30 sıralarında Foça ilçesi Bağarası Kazım Dirik Mahallesi'nde, Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali ve Salih Y. kardeşler arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE YARALAYIP SOPAYLA VURDULAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canali Y. evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu. Özten, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, işlemlerinin ardından sekv edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özten'in cesedi incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum'un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.