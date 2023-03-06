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Biri tüfekle diğeri sopayla vurmuş! Uzman çavuş, tartıştığı 2 komşusu tarafından öldürüldü

Güncel Haberler

İzmir'in Foça ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten, kavga ettiği komşuları Canali Y. ve Salih Y. kardeşler tarafından tüfekle bacağından, sopayla da başına vurularak öldürüldü.

Dün saat 09.30 sıralarında Foça ilçesi Bağarası Kazım Dirik Mahallesi'nde, Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Serkan Özten ile bir süredir husumetli olduğu komşuları Canali ve Salih Y. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canali Y. evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü. Canali Y., evli ve 1 çocuk babası Özten'e ateş etti. Kardeşi Salih Y. ise bacağından yaralanan Özten'in başına elindeki sopayla vurdu. Özten, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Biri tüfekle diğeri sopayla vurmuş! Uzman çavuş, tartıştığı 2 komşusu tarafından öldürüldü

Yaralanan Serkan Özten, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, işlemlerinin ardından sekv edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özten'in cesedi incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Serkan Özten'in cenazesinin, memleketi Çorum'un Pembecik köyü Akşemseddin Camii'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İzmir kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

virtueslife:

ne kadar pskopat sonunu düşünmeyen geri zekalı aileler var ya.bunların dünyaya getirdikleri çocuklarda kendisi gibi işte.genleri bozuk abi bunların üremesine neden izin veriliyor artık çocuk sahibi olmak pskolojik rapora dayalı olmalı.çünkü genleriyle dünyayı kirletiyor bu pislikler.

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