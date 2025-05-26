Uzay Kampı Türkiye'nin 25. Yılı Kutlandı

Uzay Kampı Türkiye'nin 25. Yılı Kutlandı
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Ege Serbest Bölgesi'nde 2000 yılında kurulan Uzay Kampı Türkiye, 25. yıl dönümünü kutladı. 60 ülkeden 300 bin çocuğa uzay bilimleri alanında ilham vererek, gençlerin yaratıcılığını ve sorun çözme kabiliyetini geliştirdiği vurgulandı.

Uzay Kampı Türkiye'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle kutlama yapıldı.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, ESBAŞ girişimi olarak 2000 yılında Ege Serbest Bölgesi'nde kurulan uzay kampı, bugüne kadar 60 ülkeden 300 bin çocuk ve gence uzay bilimleri alanında ilham verdi.

Kampta düzenlenen kutlama programına katılan Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, gençlerin yaratıcılığını geliştiren Uzay Kampı Türkiye'nin, onlara hayatlarının her alanında sorun çözme kabiliyeti kazandırdığını belirtti.

ESBAŞ Onursal Başkanı Mary Tuncer de kampın Amerika Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu Lisansı ile faaliyetlerini sürdüren dünyadaki iki kamptan biri olduğunu kaydetti.

Birçok ülkeden ziyaretçinin Uzay Kampı Türkiye'de bir araya geldiğini anlatan Tuncer, "Çeşitli görevleri tamamlamak için birlikte takımlar halinde çalıştılar ve bu süreçte kalıcı dostluklar kurdular. Kampçılar hedeflerine ulaşmak için ekip çalışmasının değerini öğrendiler. Bazı kampçılardan aldığımız referanslara göre Uzay Kampı Türkiye deneyimi, hayatları üzerinde derin bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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