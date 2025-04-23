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Uzaklaştırma Kararı Bitince Şiddet Olayı: Berna K. KADES ile Yardım İstedi

Uzaklaştırma Kararı Bitince Şiddet Olayı: Berna K. KADES ile Yardım İstedi
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Aksaray'da, uzaklaştırma kararı yeni biten Oğuzhan K., evine girerek eşi Berna K.'yi darbetti. Berna K., KADES uygulamasıyla yardım talep etti. Olay sonrası Oğuzhan K. gözaltına alındı.

AKSARAY'da hakkındaki uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten Oğuzhan K. (37), demir kapısını kırıp girdiği evde Berna K.'yi (37) darbetti. Berna K.'nin Kadın Destek Uygulaması'ndan ( Kades ) yardım talebi üzerine adrese sevk edilen ekipler, Oğuzhan K.'yi evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Berna K., uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten 15 yıllık eşi Oğuzhan K. evin demir kapısını kırmak isteyince KADES uygulamasıyla yardım istedi. Polisler gelene kadar kapıyı kırıp içeri giren Oğuzhan K., balkonda Berna K.'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. Yaralanan Berna K., yere yığıldı. Eve gelen polis ekipleri Oğuzhan K.'yi gözaltına aldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berna K., sedyede hastaneye girerken, "Ayrılma aşmasındaki eşim beni darbetti. Daha önce de şiddet görmüştüm. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumun yanında beni bu hale getirdi. Bana saldırdığında öldürmek istedi. Polisler gelmese canımı kurtaramayacaktım" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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