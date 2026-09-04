Haberler

Gebze'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini 11 yerinden bıçakladı

Gebze'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini 11 yerinden bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Gebze'de A.D., hakkında uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi F.D.'yi kızı ve yakınlarının gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. F.D.'nin hayati tehlikesi sürerken, saldırgan kaçtı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde A.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki eşi F.D.'yi (48), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gerekçesiyle kızı ve yakınlarının gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan F.D.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olayın ardından kaçan A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğleden sonra Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nda meydana geldi. F.D., kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada yanlarına boşanma aşamasındaki kocası A.D. geldi. İkili arasında uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden bıçaklanan F.D., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı F.D., yoğun bakımda ünitesine alındı. Tedavisi süren F.D.'nin ameliyata edileceği ve hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaçan A.D.'nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek’in ardından en yakınları da ifadeye çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Canlı anlatım! RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı başladı

Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Piknikte dehşet saçtı: Kızının gözü önünde acımadan saldırdı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı