Uzak Şehir'den 'bayrak' mesajı

GEÇTİĞİMİZ hafta sınırın Suriye tarafında yapılan bayrak provokasyonu büyük tepki çekmişti. Bu provokasyonun hemen ardından çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisindeki bayrak sahnesi büyük ilgi gördü.

Bayrak provokasyonuna ilişkin tartışmalar sürerken, çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir'den 'bayrağa saygı' mesajı geldi. Kanal D'de dün akşam yayınlanan dizinin son bölümünde çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in canlandırdığı Cihan Deniz, dolapta bir bayrak buldu. Bayrak, büyük bir özenle ütülendikten sonra Albora Konağı'na asıldı. Cihan Deniz'in al bayrağa selam durması ise gönülleri fethetti.

DUYGULARA HİTAP ETTİ

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, anlamlı bir sahneyle izleyicilerin duygularına hitap etti. Dizinin son bölümünde Kuzey Gezer'in hayat verdiği küçük Cihan Deniz, konakta bir dolapta bulduğu Türk bayrağını büyük bir heyecanla Yaren Güldiken'in canlandırdığı Pakize'ye gösterdi.

ASKER YÜRÜYÜŞÜYLE TAŞIDI

Bayrağı büyük bir özenle alan Pakize, "Türk bayrağının dolapta ne işi var? Biz buna ütü basalım sonra da evin en güzel yerine asalım" dedi. Al bayrağı ütüleyen Pakize, bayrağı Cihan'a verdi. Cihan da asker yürüyüşüyle taşıdığı bayrağı Pakize ile birlikte konağa astı. Pakize'nin "Ver bakalım şimdi selamını" sözleri üzerine Cihan, Türk bayrağına selam durdu.

BAYRAK SAHNESİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Cihan'ın bu selamı, hislere tercüman olurken bu anlar, sanal medyada büyük ilgi gördü. Dizi takipçileri paylaşımlarında sahneyi duygusal, anlamlı ve önemli bir duyarlılık olarak değerlendirdi. Birçok izleyici, dizinin bayrak sahnesiyle güçlü şekilde birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, tüm Türkiye'nin hislerine tercüman olduğu görüşünü paylaştı.