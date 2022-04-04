Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada - Haberler

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Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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İZMİR'in Buca ilçesinde, gece otomobilinde uyuyakalan sürücüyü fark eden 2 şüpheli, aralık kalan camdan kapıyı açarak içerdeki 2 cep telefonu ve 5 ata altını çaldı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, gece otomobilinde uyuyakalan sürücüyü fark eden 2 şüpheli, aralık kalan camdan kapıyı açarak içerdeki 2 cep telefonu ve 5 ata altını çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.  Hırsızlığı uyanınca fark eden sürücünün ihbarı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen cumartesi saat 06.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil yedek parça alım satımı yapan Durmuş Samet Zeybek'in (20), 35 ARB 255 plakalı otomobilinde uyuyakaldığını fark eden 2 kişi, araca yaklaştı. Sürücü tarafındaki camın aralık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri kolunu içeri uzatıp, kapıyı açtı. Ardından aracın arka sağ kapısına yönelip, onu da açan şüpheliler, koltukta bulunan 2 cep telefonu ve 5 ata altınını alıp kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Uyanınca hırsızlığı fark eden Zeybek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişi olduklarını belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Durmuş Samet Zeybek, "Gece havalimanına arkadaşımı bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne park ettim. Çok yoğun bir iş günü geçmişti. Aracımla uyuyakalmışım. Bunu durumu fark eden hırsızlar, aracımda bulunan 5 ata altını ile 2 cep telefonunu almış. Altınları çeyiz için almıştık. Eve götürecektim, çalındı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Çaldıklarını geri getirsinler" dedi.


Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Otomobilinde uyuyakaldı, telefon ve altınları çalındı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Cumartesi, Zeybek, Polis, Güncel, Haberler

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