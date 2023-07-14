Denizli'nin Babadağ ilçesinde hasadı tamamlayan baba oğul, 5 kilo kubar esrarı piyasaya süremeden Jandarma KOM ekiplerine yakalandı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, suçla ilgilisi olmadığı sanılan babanın, esrarı satmaya giden oğluna yardım ettiğini belirledi.

Uyuşturucuyu oğluna sattıran babanın suça karıştığını kameralar kanıtladı

Jandarma KOM ekiplerinin adım adım takip ettiği baba oğul, 5 kilo kubar esrarı piyasaya süremeden yakalandı

DENİZLİ - Denizli'nin Babadağ ilçesinde hasadı tamamlayan baba oğul, 5 kilo kubar esrarı piyasaya süremeden Jandarma KOM ekiplerine yakalandı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, suçla ilgilisi olmadığı sanılan babanın, esrarı satmaya giden oğluna yardım ettiğini belirledi.

Olay, Babadağ ilçesine bağlı kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ekim ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.'yı takibe aldı. Yeterli delil ve bilgiye ulaşılmasının ardından Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte operasyon düzenlenen Jandarma KOM ekipleri, şüpheliyi aracın bagajına sakladığı uyuşturucu maddeyi satmaya giderken yolda yakaladı.

Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheli İbrahim K.'nın aracı, ailesiyle birlikte yaşadığı ikameti ve 2 ayrı arazilerinde narkotik detektör köpekleri Manşet ve Artı'nın katılımıyla yapılan aramalarda, hasadı yapılarak satışa hazır hale getirilmiş 5 kilo 50 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ile 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Suç ortağı baba kameralara yakalandı

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma KOM ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. İlk başta suçla bağlantısının olmadığı düşünülen 66 yaşındaki baba Özer K.'nın, aslında yasa dışı ekim faaliyetlerinde oğluna yardımcı olduğu, kamera kayıtlarının incelenmesiyle anlaşıldı. Görüntülerde araziden kenevir hasadını yapan babanın, traktörüyle taşıdığı esrar dolu kovayı evinin deposuna getirdiği, daha sonra oğlu İbrahim K. ile birlikte depodan çıkardıkları kovayı otomobilin bagajına yerleştirdikleri ve İbrahim K.'nın uyuşturucu maddeyi satmaya götürdüğü anlar yer aldı.

Yüzbinlerce lira değerindeki uyuşturucu maddeyi piyasa süremeden yakalanan şüphelilerden, oğul İbrahim K., jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi. Rahatsızlığından dolayı hastaneye yatırılan baba Özer K.'nın ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.