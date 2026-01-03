Haberler

Ümraniye'de uyuşturucu ve silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ümraniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı. Evdeki aramalarda 12 ruhsatsız silah, 28 gram uyuşturucu madde ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

ÜMRANİYE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda H.Ö. (19) adlı şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah, 28 gram uyuşturucu madde ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ve silah ticari yapıldığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese Aralık ayında operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah, 25 şarjör, 26 fişek, 28 gram uyuşturucu madde ve 2 sahte kimlik ele geçirilirken, H.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.Ö.'nün sahte kimlik kullanmak ve çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
