Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanında arama yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında arama yapıldı. Narkotik ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonda mekanın işletmecisi gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında arama gerçekleştirilen Beşiktaş'taki eğlence mekanının işletmecisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.

Öte yandan, eğlence mekanının işletmecisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

Sağanak sonrası kabusu yaşadılar! Öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti