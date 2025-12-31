"Uyuşturucu" ve "Fuhuş" Soruşturması... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 Şüphelinin Malvarlıklarına El Konuldu

(İSTANBUL ) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları tespit edilen 7 şüphelinin malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın "TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti, TCK 190 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, TCK 191 kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma ile TCK 227 fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'a ait malvarlıklarına el konulmasına karar verildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gizlilik ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.