'Uyuşturucu' soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Üç şüpheli tutuklanırken, Can Yaman serbest bırakıldı.

'UYUŞTURUCU' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ' Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit ve kullanım sorması kalan maddeler, kokain, esrar, hap, hassas terazi ile mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan oyuncu Can Yaman ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

