Bağcılar'da 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yaklaşık 4 yıl önce uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası kesinleşen firari M.Z, İstanbul'da yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahıslar üzerine yaptıkları çalışmalar sonucunda M.Z'yi Bağcılar'da tespit etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.Z'nin Bağcılar'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan firari hükümlü M.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci