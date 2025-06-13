Uyuşturucu Ticaretinden Firari Hükümlü Yakalandı

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Hatay'ın Defne ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. H.B. isimli şahıs, Çekmece Mahallesi'nde saklandığı yerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.B'nin Çekmece Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı belirlendi.

Adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Üzerinde 12 gram afyon sakızı bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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